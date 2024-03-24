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«Вашингтон» — «Виннипег»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

«Вашингтон» — «Виннипег»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ
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Известный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Виннипег».

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.56.

«Вашингтон» нацелился на выход в плей-офф. Команда очень сильно удивляет, Овечкин забивает. И в целом там какой-то вырисовывается симпатичный баланс, и плюс команда играет дома.

Конечно, вратарь Коннор Хеллебайк – один из лучших в лиге, но «Виннипег» сам по себе не настолько хорошая команда.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому я бы здесь поставил на победу домашнего «Вашингтона». Конечно, есть риск, я не спорю, но ставить против «Вашингтона», который чувствует этот запах крови, выход в плей-офф, я бы не стал», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».

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