«Вашингтон» — «Виннипег»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Виннипег».
Ставка: победа «Вашингтона» за 2.56.
«Вашингтон» нацелился на выход в плей-офф. Команда очень сильно удивляет, Овечкин забивает. И в целом там какой-то вырисовывается симпатичный баланс, и плюс команда играет дома.
Конечно, вратарь Коннор Хеллебайк – один из лучших в лиге, но «Виннипег» сам по себе не настолько хорошая команда.
Поэтому я бы здесь поставил на победу домашнего «Вашингтона». Конечно, есть риск, я не спорю, но ставить против «Вашингтона», который чувствует этот запах крови, выход в плей-офф, я бы не стал», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».