«Вашингтон» — «Виннипег». До плей-офф рукой подать

«Столичным» нужно продолжать показывать такой же результат, чтобы не упустить своих шансов.

24 марта состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Виннипег». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Джетс» можно за 2.30, а шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 2.56. Ничья в основное время доступна за 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Виннипег» 24 марта 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Виннипег» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.17. Ставки на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.00. Шансы «Джетс» выиграть матч оценили в 1.84.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс» (24.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 24 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Виннипег Джетс Виннипег Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон Кэпиталз» продолжает добиваться места в зоне плей-офф, а один из канадских сайтов оценил шансы «столичных» на успех в 47,6%. Александр Овечкин и его партнёры 24 марта дома на «Кэпитал Уан-Арене» могут улучшить ситуацию, если возьмут реванш у «Виннипег Джетс» за недавний разгром (0:3) в очной встрече. Арбитр введёт шайбу в 19:30 мск.

«Кэпиталз» при всём уважении к Овечкину остаются довольно средней командой, которая может набирать очки исключительно за счёт максимальной самоотдачи и игры от обороны. Их попытки использовать атакующую схему приводят к провалам. Дважды на последнем отрезке сезона «Вашингтон» пропустил по семь шайб — от «Эдмонтона» (2:7) и «Торонто» (4:7).

Когда «столичные» играют в низком темпе, соперник вязнет в их плотной обороне. Подопечные Спенсера Карбери не позволяют бросать по воротам без сопротивления, снижая нагрузку на нестабильных голкиперов. В таком случае у них появляется возможность опасно контратаковать.

Кроме того, прогрессирует тренер «Вашингтона», который в решающий момент сезона стабилизировал игру в большинстве, и теперь «Кэпиталз» превратили розыгрыш численного преимущества в свою сильную сторону. Безусловно, без Овечкина тут не обходится, поскольку капитан стабильно набирает очки.

Явно придал энергии и задора Овечкину молодой Иван Мирошниченко, который вызван из АХЛ в основную команду «Вашингтона». Талантливый форвард отметился качественной игрой в ключевых эпизодах. Не нужно забывать и про Макса Пасиоретти, набравшего форму на решающем отрезке сезона. Умение 35-летнего форварда отдать голевую передачу пригодится «Кэпиталз».

«Виннипег» отлично играет в текущем сезоне. Руководство сформировало сбалансированный состав, в котором отсутствуют яркие звезды, но каждое звено отличается характером и старается. Закрыло проблему сильного центрального нападающего у «Джетс» появление Шона Монахана, от которого ждут качественного выступления при реализации большинства.

Как и «столичные», «Виннипег» делает акцент на обороне. Команда предпочитает низкий темп, жёстко встречает соперника уже в средней зоне и создаёт помехи при бросках. В меньшинстве «Джетс» защищаются качественно, но есть определённые компоненты, которые тренерский штаб должен подтянуть перед началом плей-офф.

Нет практически никаких сомнений, что «Виннипег» будет бороться за Кубок Стэнли в этом сезоне. Команда стабильно проходит марафонскую дистанцию регулярного чемпионата и в турнирной таблице Центрального дивизиона совсем немного уступает лидеру «Колорадо». Отметим, что у «Джетс» надёжная бригада голкиперов, которая проводит сезон без серьёзных спадов.

«Вашингтон» и «Виннипег» похожи по принципам построения игры. Команды опираются на плотную оборону, не спешат раскрываться и держат низкий темп. Вряд ли тренеры будут рисковать, поскольку «Кэпиталз» нельзя терять очки, особенно дома. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на тотал меньше 5.5 шайбы за 2.17.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Виннипег» 24 марта 2024 года

«Вашингтон» и «Виннипег» хорошо играют от обороны. Команды предпочитают не рисковать, а выжидать ошибки соперника. Принципы построения игры у них практически идентичные, только общий уровень мастерства у «Джетс» немного выше. Минувшая очная встреча завершилась поражением «столичных» со счётом 0:3, и мы предполагаем, что и в этом матче будет низкая результативность.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.17.