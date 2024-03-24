«Вашингтон» — «Виннипег»: когда матч НХЛ, какие прогнозы и ставки, забьёт ли Овечкин

24 марта состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Виннипег». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Джетс» можно за 2.30, а шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 2.56. Ничья в основное время доступна за 4.33.

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Виннипег» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.17. Ставки на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.00. Шансы «Джетс» выиграть матч оценили в 1.84.

«Вашингтон Кэпиталз» продолжает добиваться места в зоне плей-офф, а один из канадских сайтов оценил шансы «столичных» на успех в 47,6%. Александр Овечкин и его партнёры 24 марта дома на «Кэпитал Уан-Арене» могут улучшить ситуацию, если возьмут реванш у «Виннипег Джетс» за недавний разгром (0:3) в очной встрече.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 24 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Виннипег Джетс Виннипег Кто победит в основное время? П1 X П2

«Кэпиталз» при всём уважении к Овечкину остаются довольно средней командой, которая может набирать очки исключительно за счёт максимальной самоотдачи и игры от обороны. Капитан стабильно набирает очки, придал энергии и задора Овечкину молодой Иван Мирошниченко, который вызван из АХЛ в основную команду «Вашингтона». Талантливый форвард отметился качественной игрой в ключевых эпизодах.

«Виннипег» отлично играет в текущем сезоне. Руководство сформировало сбалансированный состав, в котором отсутствуют яркие звёзды, но каждое звено отличается характером и старается. Закрыло проблему сильного центрального нападающего у «Джетс» появление Шона Монахана, от которого ждут качественного выступления при реализации большинства.