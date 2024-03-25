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«Сент-Луис» — «Вегас»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

«Сент-Луис» — «Вегас»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ
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Хоккейная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Вегас».

Ставка: «Вегас» не проиграет во втором периоде за 1.35.

«Дело идёт к концу сезона, поэтому результаты всех команд стали менее стабильными. Кто-то устал, кто-то, наоборот, собрался, а кто-то так и не понял, зачем всё это надо.

«Вегас» отлично стартовал, но постепенно накатили травмы. Команда половину сезона не играла в полном составе и сползла на четвёртое место своего дивизиона. В этом году слишком сильно бросается в глаза отсутствие сильной вратарской линии. В прошлом году сработало, но сейчас погрешности на разных участках площадки не сглаживаются надёжной игрой вратарей. Чемпионское похмелье накрыло «Голден Найтс» слишком поздно, поэтому дисбаланс привёл команду к шаткому положению.

«Сент Луис», как и «Вегас», пытается запрыгнуть в плей-офф. Отставание от «рыцарей» — четыре очка. Дома «музыканты» выиграли пять из шести последних матчей. 19 марта «Сент-Луис» в упорной борьбе уступил «Колорадо» 3:4. Команды играли строго, но мастерство «лавин» накрыло в третьем отрезке. Команда на ходу, правда, в четырёх случаях в оппонентах были соперники по конференции. Большинство хромает, 0 забито из шести попыток в трёх играх.

В декабре «Сент-Луис» уступил дома 3:6, забросив все свои шайбы в первом периоде, а перед этим «блюзмены» победили в Вегасе 2:1 в овертайме. То есть в этом сезоне, счёт в серии 1-1.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чаще всего «Вегас» забивает и пропускает в третьих периодах. «Блюз» больше всего забивают во вторых, а пропускают — в первых и вторых. Последнее время игра вратарей «Сент Луиса» выглядит стабильнее, чем у оппонента. Но уровень мастерства и опыта у «рыцарей» выше и больше. «Вегас» не проигрывает вторые периоды пять матчей подряд. Это интересное предложение — гости не проиграют второй период», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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