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Грузия — Греция: ставка Александра Мостового на матч за право сыграть на Евро-2024

Грузия — Греция: ставка Александра Мостового на матч за право сыграть на Евро-2024
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч отбора Евро-2024 Грузия — Греция.

Ставка: ничья за 3.15.

«Грузия и Греция сойдутся в важнейшем для себя матче в рамках финала стыковых игр квалификации чемпионата Европы в Германии. Гости тут видятся фаворитами, но, думаю, домашние трибуны помогут грузинам.

У Грузии в полуфинале стыков отбора на Евро-2024 особых проблем не возникло. И немудрено, ведь в соперниках у неё был Люксембург. Хотя их матч мог бы и пойти по другому сценарию. Но во втором тайме люксембуржцам не засчитали гол из-за фола, а через пару минут они и вовсе остались вдесятером на поле. В итоге «крестоносцы» выиграли 2:0 – дубль на счету Зивзивадзе.

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А вот Греция разгромила соперника в полуфинале стыковых матчей квалификации чемпионата Европы. Очень уверенный и доминирующий матч сборная провела против Казахстана. К сожалению, ничего соперник не смог сделать – греки победили 5:0, по сути, решив исход их встречи уже в первом тайме, когда было забито четыре из пяти голов.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. Финал
26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если оценивать уровень соперников, то Греция кажется тут фаворитом. Она чуть опытнее – Грузии будет тяжело пройти такого противника. Но всё же домашние трибуны должны помочь «крестоносцам» — игра пройдёт в Тбилиси. Не уверен, кто пройдёт на Евро всё-таки. Но, думаю, в основное время они не определят победителя», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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