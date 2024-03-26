Англия — Бельгия: получи фрибет до 22 222 рублей к матчу 26 марта!

26 марта состоится товарищеский матч Англия — Бельгия. Начало игры — в 22:45 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Англичане начали мартовские сборы неудовлетворительно. На «Уэмбли» они уступили сборной Бразилии (0:1). Доривал Жуниор, для которого матч стал первым у руля жёлто-зелёных, пошёл на риск. Он выпустил нескольких совсем юных игроков, что, впрочем, не помешало обыграть англичан. Что «львы» собираются показать на Евро-2024, если дома проигрывают молодёжи?

Совершенно очевидно, что отсутствие Гарри Кейна из-за травмы болезненно ударило по англичанам. Но ведь у Гарета Саутгейта шикарный подбор нападающих и обширная скамейка запасных. Уж чего-чего, а топовых результативных форвардов на ней хватает. Гораздо хуже дела обстоят с линией защиты.

«Красные дьяволы» тоже начали мартовские сборы скромно. Они на выезде сыграли вничью с Ирландией (0:0). Бельгийцы продемонстрировали далеко не лучший свой футбол. «Поблагодарить» за это стоит экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско, выпустившего на матч много молодёжи.

Вне всяких сомнений, немецкий специалист неспроста решил поберечь силы лидеров, в частности Ромелу Лукаку. В грядущем матче ему потребуется полный запас энергии лучшего бомбардира в истории сборной Бельгии.

Зарегистрируйся и получи фрибет от «Лиги Ставок» до 22222 рублей!

Реклама. Рекламодатель: ООО «ПМБК»