Уэльс — Польша: ставка Романа Павлюченко на стыковой матч чемпионата Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Уэльс — Польша.

Ставка: победа Уэльса за 2.50.

«Уэльс и Польша сойдутся в рамках финала стыковых матчей за право участия в чемпионате Европы в Германии. Уровень соперников примерно равен. Но я всё же отдаю предпочтение хозяевам поля.

Уэльс уверенно разобрался с Финляндией в полуфинале стыковых матчей отбора на Евро-2024. Команда уверенно выиграла 4:1, не оставив шансов сопернику. Таким образом, серия без проигрышей у валлийцев уже составляет семь встреч. За этот период сборная в том числе не проиграла Южной Корее (0:0), Хорватии (2:1) и Турции (1:1). В довольно неплохой форме находятся «драконы», вполне могут зацепиться за финальный этап Евро.

Польша тоже в доминирующей манере вышла в финал стыков квалификации чемпионата Европы. В соперниках у команды была Эстония. Разгром в их противостоянии был предсказуем – 5:1 в итоге. Поляки тоже идут на серии без проигрышей, пусть она и не такая длинная у них, как у Уэльса – пять встреч. Проиграла до неё сборная Албании (0:2) и Молдавии (2:3).

В целом прямо 100% фаворита я тут не вижу. Но если выбирать победителя, то всё-таки склонюсь к успеху хозяев поля. Уэльс на своём поле тяжело обыграть. Да и в последних встречах «драконы» выглядели чуть увереннее, чем поляки», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».