Уэльс — Польша. Левандовски переоценивает себя

Дорогу молодым и амбициозным валлийцам! Поляк хоть и уверен в своих силах, но тащить сборную в одиночку он давно не может.

26 марта состоится финальный матч Пути А квалификации на Евро-2024 Уэльс — Польша. Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу валлийцев можно с коэффициентом 2.55. Шансы поляков оценили в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Уэльс — Польша 26 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч Уэльс — Польша не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют валлийцы, сыграет коэффициент 1.42. Гол поляков доступен с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч квалификации ЧЕ-2024 Уэльс — Польша (26.03.2024)

Известны почти все сборные, которые поедут на чемпионат Европы в Германию. Остались лишь три команды, которые добывают шанс сыграть на турнире через стыковые матчи. 26 марта во встрече финала Пути А квалификации на ЧЕ-2024 Уэльс будет принимать Польшу на стадионе «Кардифф Сити». Начало игры – не ранее 22:45 мск.

Роберт Пейдж проделал отличную работу. Многие боялись, что после завершения карьеры в сборной Гарета Бэйла результаты команды совсем испортятся. Какое-то время так и было, но наставник смог изменить ситуацию. Жаль, что было поздно. Несмотря на беспроигрышную серию на групповом этапе отбора Евро-2024 длиной в четыре матча, положение в таблице уже было не исправить.

«Драконы» заняли третье место, отставая от Хорватии на три очка. Но свой шанс они не упустили. Благодаря победе в группе Лиги наций Уэльс получил право квалифицироваться на чемпионат Европы через стыковые матчи в Пути А. Удивительно, но крепкие финны не выглядели конкурентоспособными во встрече с валлийцами.

Подопечные Роберта Пейджа разгромили соперника со счётом 4:1. Причём голы забивали разные футболисты – Дэвид Брукс («Саутгемптон»), Неко Уильямс («Ноттингем Форест»), Дэниел Джеймс («Лидс») и Бреннан Джонсон («Тоттенхэм»). Двум из авторов этих мячей по 22 года, остальным – по 26. Молодое поколение отлично справляется со своими задачами. Настолько хорошо, что в игре с финнами даже не потребовалась помощь ветерана Аарона Рэмси. Он так и не появился на поле.

Если Уэльс смог справиться с тем, что многолетний лидер атак завершил карьеру в сборной, то что будет, когда это сделает Левандовски? Чувствуется, что в таком случае Польшу будут ждать очень тяжёлые времена. По итогам группового этапа квалификации на Евро-2024 бело-красные заняли только второе место. Хотя соперники были на порядок слабее, чем у валлийцев.

Подопечные Михала Пробежа отстали от Албании и Чехии на четыре очка. Очень плохой результат, с учётом амбиций Роберта, да и многих других футболистов. Заканчивали поляки беспроигрышной серией из трёх матчей. Но удивляться там особо нечему – две ничьих во встречах с Молдавией (1:1) и Чехией (1:1), а также победа в игре с Фарерскими островами (2:0).

В двух из трёх этих матчей не принимал участия Левандовски. Роберт мог бы и пропустить матч 1/2 финала отбора Пути А, предоставив возможность другим футболистам проявить себя. Встреча с Эстонией вполне могла стать полем для эксперимента Михала Пробежа. Но он побоялся рисковать и выпустил сильнейших футболистов. В итоге бело-красные учинили разгром – 5:1, но во многом благодаря удалению в составе соперника.

Примечательно, что сам Роберт не забил ничего, но сделал результативную передачу. Голами отметились Якуб Пётровский («Лудогорец»), Пётр Зелиньски («Наполи»), Пшемыслав Франковски («Ланс») и Себастьян Шиманьски («Фенербахче»). Конечно, этих футболистов можно похвалить. Они добыли отличный результат. Но уровень соперника был слишком низким, чтобы оценить их полную готовность к Евро-2024.

Шесть последних очных матчей подряд Польша выиграла у Уэльса. Пора бы эту статистику прервать. Валлийцев наверняка это сильно мотивирует. Даже без этого рвения, желания развиваться и выступать на ЧЕ-2024 у молодых и перспективных игроков Роберта Пейджа полно. Они будут играть на своём поле, показатели у них лучше, причём на более длинной дистанции, чем у поляков. Очевидно, что наша ставка на победу «драконов» с коэффициентом 2.55.

Прогноз и ставки на матч Уэльс — Польша 26 марта 2024 года

Ежегодно все болельщики и эксперты ждут, что Левандовски сможет тащить в одиночку всю сборную. Михал Пробеж не может найти слов, чтобы оставить Роберта на скамье в матчах с очень слабыми командами. Видимо, у нападающего «Барселоны» очень высокий авторитет. Уэльс давно проводил Гарета Бэйла из сборной. «Драконы» уже обзавелись новыми, молодыми и перспективными лидерами на всех позициях. Их игра выглядит намного симпатичнее, да и соперники были сложнее в последних встречах, чем у бело-красных, с трудом игравших вничью с Молдавией. Ставим на победу хозяев.

Ставка: победа Уэльса за 2.55.