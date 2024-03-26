Украина — Исландия: прогноз Егора Титова на встречу отбора Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Украина – Исландия в квалификации Евро-2024.

Ставка: обе забьют за 2.15.

«Честно говоря, по-разному прошлая стадия прошла для украинцев и исландцев. Да, обе волевые победы добыли, но очень разные. Украинцы на последних минутах забили два мяча боснийцам и выиграли – 2:1. Исландцы первым пропустили от израильтян, но повели ещё до конца первого тайма. А в итоге вообще получилось 4:1. И снова исландцам отчасти везёт. Да, они ни разу не сыграют дома, но и не в гостях. С Израилем встречались в Венгрии, теперь поедут в Польшу.

Для всех Украина явный фаворит. Но я увидел, что исландцы снова поймали знаменитый кураж. Там состав порядком изменился со времён чемпионата мира в России. И очень заметную роль играет нападающий Гудмундссон, выступающий за «Дженоа». Хороший парень. Доставит украинцам массу хлопот. Тем более я вижу так, что оборона у Украины далеко не самая надёжная. Команда заигрывается в атаке, и не всегда получается вовремя вернуться.

Ставлю на «обе забьют». Куражная Исландия просто так Украине не проиграет», — приводит слова Титова «РБ Спорт».