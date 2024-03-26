Англия — Бельгия: прогноз Алексея Андронова на товарищеский матч

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Англия — Бельгия.

Ставка: победа Англии за 1.83.

«Второй матч подряд английской сборной на «Уэмбли». Было довольно неожиданное поражение от экспериментального состава сборной Бразилии. А бельгийцы свой последний матч закончили без забитых мячей.

Англичане проиграли минимально – 0:1, так что, в общем, велик соблазн тут, наверное, ждать голы. Но в особенности, мне кажется, сборная Англии должна сыграть совершенно по-другому, от неё каких-то перемен стоит ждать. Тем более страна такая, где стоит один неудачный матч сыграть – и уже все начинают сомневаться и волноваться, не понимать, что происходит.

Поэтому поставлю на победу английской сборной с коэффициентом 1.83. Мне кажется, что после плохого матча должен быть хороший. Всё-таки соответствующее мастерство у игроков есть, настала, наверное, пора это мастерство проявить», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».