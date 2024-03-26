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Англия – Бельгия: прогноз Егора Титова на товарищескую игру в Лондоне

Англия – Бельгия: прогноз Егора Титова на товарищескую игру в Лондоне
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Англия – Бельгия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

«Команды точно не могут быть довольны своими прошлыми играми. Англичане на «Уэмбли» проиграли бразильцам. Принципиальное противостояние, но проиграла Англия вчистую. Очень много позволила создать у своих ворот, а впереди мало что получалось. Вроде по статистике всё более-менее ровно смотрится, но моментов Бразилия создала не на один гол.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Бельгия
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П1
X
П2

Бельгия с Тедеско сыграла 0:0 в Ирландии. Бельгийцы без Лукаку, англичане без Кейна. Я думаю, много голов ждать не стоит. Тем более Англия после поражения сыграет строже. Бельгия при Тедеско в целом тоже не про красивый атакующий футбол, стало больше прагматики. Над обороной бывший тренер «Спартака» работает усиленно. Ставлю на тотал меньше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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