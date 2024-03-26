«Авангард» — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Локомотив».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.75.

«В Омске пройдёт пятый матч четвертьфинальной серии «Авангард» — «Локомотив». И хозяева постараются продлить это противостояние. Как минимум на один матч. Для этого подопечным Сергея Звягина нужно побеждать. Ведь они проигрывают в серии 1-3.

В четвёртой игре в Ярославле «Локомотив» был объективно сильнее и одержал заслуженную победу. Георгий Иванов, Иван Чехович и Артур Каюмов забросили в ворота Павла Хомченко по шайбе. И этого с лихвой хватило для победы. Ведь сибиряки ответили только шайбой 18-летнего защитника Михаила Гуляева. «Локомотив» выиграл 3:1, и теперь он впереди с таким же счётом и в серии. Игорь Никитин и его команда находятся в шаге от выхода в полуфинал. В Омске хотят сделать всё возможное, чтобы отсрочить этот момент.

«Авангард» выйдет на пятую игру, как на последний бой. Для этого надо не просто забыть неудачный матч 22 марта, но и сделать из него правильные выводы. И омские трибуны должны хозяевам помочь одержать в этой серии первую домашнюю победу.

«Авангард» выиграет, и серия продолжится», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».