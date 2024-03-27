Евро-2024: даты турнира, кто с кем сыграет, состав групп

Вчера, 26 марта, определились три последних участника финальной части Евро-2024. Ими стали сборные Грузии, Украины и Польши, выигравшие в финалах стыковых путей. Таким образом, стал известен окончательный состав групп турнира. Он выглядит следующим образом:

Группа A

Германия

Шотландия

Венгрия

Швейцария

Группа B

Испания

Хорватия

Италия

Албания

Группа C

Словения

Дания

Сербия

Англия

Группа D

Польша

Нидерланды

Австрия

Франция

Группа E

Бельгия

Словакия

Румыния

Украина

Группа F

Турция

Грузия

Португалия

Чехия

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующий чемпион Европы — сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020. Судьба того матча решилась в серии послематчевых пенальти.