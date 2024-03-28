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«Металлург» — «Спартак»: прогноз Виталия Славина на встречу Кубка Гагарина

«Металлург» — «Спартак»: прогноз Виталия Славина на встречу Кубка Гагарина
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Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» и ТМ 5.5 за 4.50.

«Обсудим сегодня пятый матч серии между «Металлургом» и «Спартаком». После обоюдных двойных побед в серии восстановилось равенство, и теперь противостояние пойдёт до двух викторий. Преимущество своего льда по-прежнему у уральцев, поэтому предстоящий пятый матч станет решающим в серии.

Считаю, что после двух подряд побед в Москве моральное преимущество захватил столичный клуб. Жамнов перестроил тактику, и команда теперь делает упор на оборону. Играет в терпеливый хоккей, а оборона здорово помогает вратарю Николаеву, который поймал кураж. В четвёртом матче «Спартак» выиграл со счётом 1:0, а при такой победе это всегда заслуга голкипера. Николаев впервые поверг Набокова, который начал серию с двух сухих побед на своём поле.

Удивили высказывания Разина о том, что Ковальчуку не нужно возвращаться, а также о переносе четвёртого матча в Магнитогорск, мол, пятый сыграли бы в Москве. Но это очень несправедливо, и правильно, что «Спартак» отказался. Явные признаки того, что наставник «Металлурга» нервничает, поэтому в пятой игре я поставлю на победу «Спартака». Если москвичи почувствуют уверенность в себе, то могут и довести серию до победы.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
28 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я поставлю на победу «Спартака», а также добавлю ТМ 5.5. Думаю, что команды будут думать максимально о защите», — приводит слова Славина «РБ Спорт».

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