«Металлург» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ 28 марта

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.95.

«В Магнитогорске мы узнаем, кто же выйдет вперёд в этой четвертьфинальной серии. Пока в ней паритет – 2-2.

«Спартак» после двух гостевых поражений на старте этого противостояния у себя дома взял у «Металлурга» убедительный реванш – 5:2 и 1:0. В матче от 26 марта подопечные Алексея Жамнова очень уверенно сыграли в обороне. И им хватило всего одной заброшенной шайбы для успеха. Ансель Галимов оказался первым на рикошете, и Илья Набоков уже ничем помочь объективно не мог. Ну а Дмитрий Николаев не позволил «Магнитке» поразить свои ворота хотя бы раз. Да и финального штурма у магнитогорцев не вышло. Им этого москвичи просто не позволили.

Есть ощущение, что команда Андрея Разина потеряла инициативу в этой серии. Конечно, «Металлург» взбодрится при своих зрителях, но вряд ли это станет решающим фактором. Красно-белые почувствовали вкус победы и вернутся в Москву лидерами серии. «Спартак» одержит победу», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».