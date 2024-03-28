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«Металлург» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ 28 марта

«Металлург» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ 28 марта
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.95.

«В Магнитогорске мы узнаем, кто же выйдет вперёд в этой четвертьфинальной серии. Пока в ней паритет – 2-2.

«Спартак» после двух гостевых поражений на старте этого противостояния у себя дома взял у «Металлурга» убедительный реванш – 5:2 и 1:0. В матче от 26 марта подопечные Алексея Жамнова очень уверенно сыграли в обороне. И им хватило всего одной заброшенной шайбы для успеха. Ансель Галимов оказался первым на рикошете, и Илья Набоков уже ничем помочь объективно не мог. Ну а Дмитрий Николаев не позволил «Магнитке» поразить свои ворота хотя бы раз. Да и финального штурма у магнитогорцев не вышло. Им этого москвичи просто не позволили.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
28 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Есть ощущение, что команда Андрея Разина потеряла инициативу в этой серии. Конечно, «Металлург» взбодрится при своих зрителях, но вряд ли это станет решающим фактором. Красно-белые почувствовали вкус победы и вернутся в Москву лидерами серии. «Спартак» одержит победу», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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