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«Металлург» Мг — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на пятый матч серии плей-офф КХЛ

«Металлург» Мг — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на пятый матч серии плей-офф КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Спартак».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.20.

«В Магнитогорске нас ждёт пятый и очень важный матч в четвертьфинальной серии «Металлург» — «Спартак».

Подопечные Андрея Разина после великолепного начала этого противостояния и двух домашних побед (4:0, 1:0), в Москве позволили «Спартаку» дважды обыграть себя (2:5, 0:1). И теперь в данной паре равенство 2-2.

26 марта на Ходынке команда Алексея Жамнова взяла верх за счёт одной-единственной шайбы в исполнении Анселя Галимова. А «сухарь» записал себе в актив Дмитрий Николаев. И есть ощущение, что «металлурги» очень разозлились – и на самих себя, и на ход этой серии. А ещё есть понимание, что это противостояние домашнее. Это явление не редкое, и в плей-офф такое бывает часто. Что нужно сделать хозяевам, чтобы выйти вперёд? Разобраться со своей атакой. Где были лидеры во время игр в Москве, я сказать не берусь, но на берегу Урала они себя проявят должным образом. Для победы этого должно хватить.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
28 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Металлург» выиграет и выйдет в этой серии вперёд», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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