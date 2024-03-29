«Динамо» — «Ростов»: фрибет до 22 222 рублей к матчу РПЛ!

29 марта состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ростов». Начало игры — в 19:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Хуже ростовчан в РПЛ в гостях выступает только «Балтика». Жёлто-синие не выиграли ни одного матча на выезде, и ничьих при этом всего три. Последнюю очную встречу, несмотря на то что она проходила в Ростове-на-Дону, москвичи выиграли — 2:1.

Дома в этом сезоне бело-голубые только три раза потеряли очки (две ничьих и одно поражение). Команды Марцела Лички традиционно очень здорово выступают при родных болельщиках. Тренер очень правильно подбирает слова для мотивации, ставя в приоритет цель — не подвести их.

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