«Кадис» — «Гранада»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Кадис» – «Гранада».

Ставка: победа «Кадиса» за 2.12.

«Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы: «Кадис» занимает с 22 очками 18-е место (лишь три победы в 29 матчах), а «Гранада» идет на 19-й позиции, имея лишь 14 набранных очков и две победы в 28 играх.

Гости уже практически потеряли шансы на то, чтобы остаться в Примере, а вот «Кадис» пытается спастись. У хозяев остаются шансы, но им нужно стараться брать максимум очков. Так что у игроков «Кадиса» отличная мотивация, и если они и на этот раз потеряют очки, то уже вряд ли смогут спастись.

Три последних очных матча на поле «Кадиса» завершились вничью, но на этот раз думаю, что победа будет за хозяевами. Во-первых, им нужнее, во-вторых, они играют дома. Игра получится малорезультативная. Мой прогноз – победа «Кадиса» и, скорее всего, со счётом 1:0», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».