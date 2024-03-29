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«Кадис» — «Гранада»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Кадис» — «Гранада»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Кадис» – «Гранада».

Ставка: победа «Кадиса» за 2.12.

«Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы: «Кадис» занимает с 22 очками 18-е место (лишь три победы в 29 матчах), а «Гранада» идет на 19-й позиции, имея лишь 14 набранных очков и две победы в 28 играх.

Гости уже практически потеряли шансы на то, чтобы остаться в Примере, а вот «Кадис» пытается спастись. У хозяев остаются шансы, но им нужно стараться брать максимум очков. Так что у игроков «Кадиса» отличная мотивация, и если они и на этот раз потеряют очки, то уже вряд ли смогут спастись.

Испания - Примера . 30-й тур
29 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Кадис
Кадис
Не начался
Гранада
Гранада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Три последних очных матча на поле «Кадиса» завершились вничью, но на этот раз думаю, что победа будет за хозяевами. Во-первых, им нужнее, во-вторых, они играют дома. Игра получится малорезультативная. Мой прогноз – победа «Кадиса» и, скорее всего, со счётом 1:0», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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