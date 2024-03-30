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«Балтика» — «Пари НН»: ставка Сергея Дурасова на игру РПЛ в Калининграде

«Балтика» — «Пари НН»: ставка Сергея Дурасова на игру РПЛ в Калининграде
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Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Пари НН».

Ставка: ничья 1:1 за 5.90.

«Наступает финальная треть чемпионата, и если «Балтика» планирует остаться в лиге, очки необходимо набирать в каждом матче, тем более если эта игра домашняя.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч с «Пари НН» станет сложнейшим испытанием по одной простой причине, «Балтика» забила меньше всех в чемпионате, а «Пари НН» меньше всех пропустил. В матчах худшей атаки против лучшей обороны побеждают обычно вторые, но первым, в данном случае «Балтике», отступать вообще некуда.

Я опрометчиво возьму точный счёт 1:1 за 5.90. Думаю, будет быстрый гол и тягучая, но успешная реакция на него. Обе забьют за 2.1 тоже подходит», — приводит слова Дурасова «ВсёПроСпорт».

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