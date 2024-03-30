«Балтика» — «Пари НН»: ставка Сергея Дурасова на игру РПЛ в Калининграде

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Пари НН».

Ставка: ничья 1:1 за 5.90.

«Наступает финальная треть чемпионата, и если «Балтика» планирует остаться в лиге, очки необходимо набирать в каждом матче, тем более если эта игра домашняя.

Матч с «Пари НН» станет сложнейшим испытанием по одной простой причине, «Балтика» забила меньше всех в чемпионате, а «Пари НН» меньше всех пропустил. В матчах худшей атаки против лучшей обороны побеждают обычно вторые, но первым, в данном случае «Балтике», отступать вообще некуда.

Я опрометчиво возьму точный счёт 1:1 за 5.90. Думаю, будет быстрый гол и тягучая, но успешная реакция на него. Обе забьют за 2.1 тоже подходит», — приводит слова Дурасова «ВсёПроСпорт».