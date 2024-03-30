«Сочи» — ЦСКА: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата России

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Сочи» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.12.

«После возобновления чемпионата футболисты «Сочи» провели два матча и в обоих добились ничейных исходов – 0:0 в Калининграде и 2:2 в Москве с «Локомотивом». Но затем была неудача в игре на Кубок России. Ведя после первого тайма 1:0 у хабаровского СКА, сочинцы не удержали победу, а в серии пенальти потерпели неудачу и вылетели из турнира.

ЦСКА – один из претендентов на медали, и в такой ситуации дома команда не имеет права терять очки. В последнем матче чемпионата армейцы выиграли 2:0 в Самаре, а в ответном матче четвертьфинала Кубка с таким же счётом переиграли «Ростов».

После паузы, связанной со сборной, команды будут тяжело входить в игру, и думаю, что лёгкой игра для ЦСКА никак не будет, тем более что матч в Сочи. Даже несмотря на сильную разницу в классе. Тем не менее мой прогноз – победа ЦСКА», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».