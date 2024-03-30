«Балтика» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч 22-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Балтика» – «Пари НН» в 22-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: первый гол — «Балтика» за 1.96.

«Важнейший матч пройдёт в Калининграде. «Балтика» будет принимать «Пари НН». Важнейшая игра для Сергея Игнашевича и калининградцев. «Балтика» — вторая команда весеннего отрезка чемпионата, пусть сыграно всего два матча, по количеству созданных моментов, но реализация подводит. Поменяли людей, поменяли где-то чуть тактику, но забить пока не удаётся. А если забивают, то голы отменяют, как это было в предыдущем матче против «Оренбурга».

Сейчас матч домашний — против «Пари НН», который закрыл гештальт в этом сезоне и выиграл первый выездной матч в сезоне. «Нижний» обыграл «Рубин» (1:0) благодаря голу Трошечкина в самом начале матча. Ну и всё-таки, мне кажется, мотивация у «Балтики» выше, плюс будет отсутствовать Калинский, основной полузащитник «Пари НН». «Балтика», если собирается оставаться в Премьер-Лиге, всё-таки должна здесь играть более раскованно, рискованно и результативно.

Поэтому, мне кажется, «Балтика» начнёт нагло, по-домашнему и, скорее всего, постарается забить первой, потому что в матче против «Пари НН» это чрезвычайно важно. Матч первого круга завершился вничью 0:0 практически без моментов. Но «Балтика» первые таймы проводит очень хорошо. И матч с «Локомотивом» в Кубке — тому свидетельство. И с «Оренбургом» хороший был первый тайм, и с «Сочи» — тоже. Но забить пока не удавалось. Я надеюсь, что «Балтике» удастся забить первой в матче против «Пари НН» за хороший коэффициент 1.96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».