«Челси» — «Бёрнли»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Бёрнли».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.81.

«Челси» и «Бёрнли» сойдутся в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Думаю, интриги тут особо нет. «Синие» легко могут обыграть такого соперника.

«Челси» выступает достаточно неплохо в последние месяцы. Виден значительный прогресс в сравнении с началом сезона. За почти два месяца у команды было всего одно поражение — в тяжелейшем финале Кубка лиги с «Ливерпулем», который шёл 120 минут (0:1). В остальных встречах, большинство из которых пришлись на АПЛ, подопечные Почеттино набирали очки. В том числе не уступил коллектив «Ман Сити» (1:1), вернув интригу в чемпионскую гонку.

Сам же «Челси» о борьбе за лидерство даже не думает. Слишком много неудач по ходу сезона было у команды. Сейчас с 39 баллами в активе «синие» идут на 11-й строчке. Но пара побед может сразу вернуть коллектив в топ-10.

А вот у «Бёрнли» ситуация намного хуже на данный момент. С 17 баллами команда идёт на 19-й строчке в зоне вылета и рискует вернуться в Чемпионшип. Хотя пока что отрыв соперников выше от «бордовых» не такой уж большой — четыре и пять очков. Нужно только подопечным Компани начать стабильно выигрывать. До паузы на матчи сборных «Бёрнли» как раз прервал свою длинную серию без побед — 2:1 с «Брентфордом».

В первом круге «Челси» разгромил «Бёрнли» со счетом 4:1. Примерно такого же развития событий я жду и в этот раз. Уровень команд совершенно разный. К тому же «синие» со времён их первой игры значительно прибавили», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».