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«Ливерпуль» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

«Ливерпуль» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Брайтон».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.94.

«Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Брайтоном» в 30 туре чемпионата Англии. Уверен тут в успехе хозяев поля, ведущих прямую борьбу за чемпионство сейчас.

«Ливерпуль» в последнем своем матче потерпел тяжелое поражение. В четвертьфинале Кубка Англии команда Клоппа уступила «Ман Юнайтед». Причем долгое время в их встрече казалось, что дальше без особых проблем пройдут именно мерсисайдцы. Но «красные дьяволы» перевернули ход встречи, а в дополнительное время они были более активными. «Ливерпуль», думаю, слишком много матчей проводит с учетом травмированных. Банально не хватило ресурса Клоппу, чтобы оказать достойное сопротивление сопернику все 120 минут. Итог – 3:4.

До этого «Ливерпуль» давно не проигрывал. Но в АПЛ он потерял очки в другом принципиальном матче с еще одной командой из Манчестера – 1:1 с «Сити». В их игре «красные» смотрелись довольно неплохо и больше создали моментов. Но «горожане» так легко себя обыграть не дали. Между этими встречами подопечные Клоппа еще успели дважды разгромить «Спарту» в Лиге Европы (5:1 и 6:1).

Сейчас в таблице Премьер-лиги очень интересная ситуация. «Ливерпуль» идет вторым и уступает лидирующему «Арсеналу» только по дополнительным параметрам. «Ман Сити» же отстает от них всего на балл. Так что нас точно ждут захватывающие заключительные десять туров.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Брайтон» же пытается вести борьбу за попадание в еврокубки. Впрочем, из-за частых потерь очков в последние месяцы выходит это у него слабо. С 42 баллами «чайки» располагаются на восьмой строчке и отстают от топ-5 уже на 11 очков. Не совсем понятно, за счет чего подопечные де Дзерби сделают рывок в ближайшие месяцы и вернутся в борьбу за еврокубки.

Тут, конечно, фаворит очевиден. Даже если бы «Брайтон» шел на серии побед, остановить «Ливерпуль» ему было бы не по силам. А так «чайки» все равно чередуют разные результаты. Тут очевидно их поражение по исходу 90 минут. «Красные» будут сверхмотивированы», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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