«Ливерпуль» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Брайтон».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.94.

«Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Брайтоном» в 30 туре чемпионата Англии. Уверен тут в успехе хозяев поля, ведущих прямую борьбу за чемпионство сейчас.

«Ливерпуль» в последнем своем матче потерпел тяжелое поражение. В четвертьфинале Кубка Англии команда Клоппа уступила «Ман Юнайтед». Причем долгое время в их встрече казалось, что дальше без особых проблем пройдут именно мерсисайдцы. Но «красные дьяволы» перевернули ход встречи, а в дополнительное время они были более активными. «Ливерпуль», думаю, слишком много матчей проводит с учетом травмированных. Банально не хватило ресурса Клоппу, чтобы оказать достойное сопротивление сопернику все 120 минут. Итог – 3:4.

До этого «Ливерпуль» давно не проигрывал. Но в АПЛ он потерял очки в другом принципиальном матче с еще одной командой из Манчестера – 1:1 с «Сити». В их игре «красные» смотрелись довольно неплохо и больше создали моментов. Но «горожане» так легко себя обыграть не дали. Между этими встречами подопечные Клоппа еще успели дважды разгромить «Спарту» в Лиге Европы (5:1 и 6:1).

Сейчас в таблице Премьер-лиги очень интересная ситуация. «Ливерпуль» идет вторым и уступает лидирующему «Арсеналу» только по дополнительным параметрам. «Ман Сити» же отстает от них всего на балл. Так что нас точно ждут захватывающие заключительные десять туров.

«Брайтон» же пытается вести борьбу за попадание в еврокубки. Впрочем, из-за частых потерь очков в последние месяцы выходит это у него слабо. С 42 баллами «чайки» располагаются на восьмой строчке и отстают от топ-5 уже на 11 очков. Не совсем понятно, за счет чего подопечные де Дзерби сделают рывок в ближайшие месяцы и вернутся в борьбу за еврокубки.

Тут, конечно, фаворит очевиден. Даже если бы «Брайтон» шел на серии побед, остановить «Ливерпуль» ему было бы не по силам. А так «чайки» все равно чередуют разные результаты. Тут очевидно их поражение по исходу 90 минут. «Красные» будут сверхмотивированы», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».