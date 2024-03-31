«Ливерпуль» — «Брайтон»: получи фрибет до 22 222 рублей к матчу АПЛ!

31 марта состоится матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Брайтон». Начало игры — в 16:00 мск.Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

После недавнего вылета из Кубка Англии «Ливерпуль» лишился возможности выиграть по итогам сезона квадрупл. Подопечные Юргена Клоппа уступили «Манчестер Юнайтед» (3:4 ДВ). Решающий гол они пропустили на 120+1-й минуте.

Поражение подарило мерсисайдцам негативные эмоции, которые могут придать дополнительный стимул. В АПЛ и Лиге Европы «красные» должны сыграть с предельной концентрацией и самоотдачей. Шансы на победу в обоих соревнованиях у них очень хорошие.

Для «Брайтона» сезон складывается менее удачно, чем для «Ливерпуля». Он располагается на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от занимающего шестое место «Манчестер Юнайтед» составляет пять очков. Из всех остальных турниров «чайки» вылетели.

Сумей «Брайтон» сохранить ведущих футболистов, в том числе Леандро Троссарда и Мойсеса Кайседо, ныне выступающих за «Арсенал» и «Челси» соответственно, дела у него шли бы намного лучше. У «чаек» появились серьёзные бреши, залатать которые у Роберто Де Дзерби не получается.

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