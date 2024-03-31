«Манчестер Сити» — «Арсенал»: получи фрибет до 22 222 рублей к матчу АПЛ!

31 марта состоится матч 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало игры — в 18:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

«Манчестер Сити» не проигрывает с декабря 2023 года. У Хосепа Гвардиолы отлично функционировали все механизмы. Команда демонстрировала качественную игру как в нападении, так и в защите. В каждой линии у тренера были хороший подбор футболистов и высокая конкуренция.

После недавнего международного перерыва ситуация резко изменилась. В лазарете были только Кевин Де Брёйне и Эдерсон. Теперь компанию им составляют два ведущих защитника — Кайл Уолкер и Джон Стоунз. Они получили травмы в расположении национальной команды.

Победная серия «Арсенала» в чемпионате Англии насчитывает восемь матчей кряду. Уверенно обыграв «Ливерпуль» (3:1) и «Ньюкасл» (4:1), он поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. Неужели Микель Артета наконец-то нашёл рецепт успеха и приведёт команду к победе в первенстве?

Ученик Гвардиолы достиг очень большого прогресса. Он наловчился обыгрывать «Ман Сити» и построил из молодёжи очень сильную, демонстрирующую яркий футбол команду. Хорошо всё, за исключением одного. Она не обладает чемпионским менталитетом. Это видно невооружённым глазом.

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