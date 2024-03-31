«Локомотив» — «Краснодар»: фрибет до 22 222 рублей к матчу РПЛ!

31 марта состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар». Начало игры — в 19:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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На матчи с сильными соперниками «Локомотив» настраивается хорошо. Из топ-4 в этом сезоне он проиграл только ЦСКА (1:4) и «Динамо» (1:2), в обоих случаях на выезде. В других встречах с лидерами красно-зелёные показали себя с лучшей стороны. Дважды они победили «Зенит» (2:1 и 3:1).

На краснодарцах холодное время года тоже отразилось пагубно. После зимнего перерыва они расклеились и спустились на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. А ещё вылетели из Кубка России. Руководство клуба не церемонясь отправило в отставку Владимира Ивича. На первый взгляд это очень опрометчивый ход.

Занял пост Мурад Мусаев. Ранее он уже руководил «Краснодаром», и вполне успешно. Последние несколько лет он был занят проектом «Сабаха». Тренер подтвердил статус неординарного и успешного специалиста. Он поднял команду с последнего места и привёл к рекордному результату — серебряным медалям чемпионата Азербайджана.

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