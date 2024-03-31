«Мелбет» дарит бонус на ваш день рождения!

Букмекерская компания «Мелбет» представляет акцию для активных игроков «Бонус на день рождения».

Именинники «Мелбет» могут рассчитывать на бонус до 20 000 рублей в течение семи дней после даты рождения, указанной при прохождении идентификации. Размер бонуса зависит от результатов игры именинника в предшествующем месяце.

Чтобы отыграть бонус, нужно собрать один успешный экспресс от трёх событий. Коэффициент каждого события должен быть не ниже 1.50. В случае успешного отыгрыша сумма бонуса поступит на основной баланс игрока. Срок действия бонуса — семь дней с момента начисления.

Эта акция — дополнение обширной системы вознаграждений постоянных игроков БК «Мелбет». При этом команда «Мелбет» по-прежнему приветствует обратную связь игроков, которую можно оставить в социальных сетях букмекера.

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Реклама 18+ Рекламодатель: ООО «МЕЛОФОН» | Розыгрыш происходит во время участия в азартной игре. Полные правила, информация об организаторе, о призовом фонде, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, и порядке их получения — на сайте melbet.ru. Срок проведения Акции «БОНУС НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» с 01.04.2023 12:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.