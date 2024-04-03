Получи фрибет до 100 000 рублей к матчу Кубка России «Спартак» — «Зенит»!

3 апреля состоится матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Зенит». Начало игры — в 20:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании БЕТСИТИ. Нужно только выполнить простые условия:

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Откровенно, красно-белым не повезло с соперником. Создаётся впечатление, что «Спартак» и сам не верит, что может побеждать, бороться за чемпионство и показывать футбол высокого уровня. У «гладиаторов» есть всё для этого, начиная от грамотно подобранного состава игроков и заканчивая характером, поддержкой многомиллионной армии болельщиков. Но отсутствует результат. «Спартак» не может выиграть три встречи в РПЛ кряду. За это время он уступил даже «Факелу» (0:2), а вничью сыграл с «Зенитом» (0:0) и «Уралом» (0:0). Таким образом, в трёх матчах первенства красно-белые не забили ни единого гола.

В недавнем очном матче «Спартака» и «Зенита» не сказать, что «гладиаторы» были хуже. Они нанесли не меньше ударов, попадали в створ, но реже владели мячом. Но и выступали подопечные Абаскаля на выезде. Это тоже нужно учитывать. Сине-бело-голубые, в свою очередь, находятся в воодушевлённом настроении. Они вернули себе первое место в таблице и, даже допустив осечку в минувшем туре, не потеряли лидерство. Сама удача благоволит Сергею Семаку и его команде.

После нулевой ничьей со «Спартаком» сине-бело-голубые разгромили «Урал» (4:1) и завершили встречу с «Крыльями Советов» со счётом 1:1.

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