«Урал» — «Крылья Советов»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Урал» и «Крылья Советов» сыграют в 23-м туре чемпионата России. Довольно слабо выступают самарцы после зимней паузы. Так что не очень верю тут в успех гостей.

После зимней паузы «Крылья Советов» ни разу не смогли выиграть. В первых турах они проиграли «Ростову» и ЦСКА – 0:2 оба раза. Но вот на прошлых выходных подопечные Игоря Осинькина добыли важный результат – сумели не проиграть «Зениту» (1:1). Конечно, там сами питерцы виноваты в потере очков. Но и «Крылья» не стоит забывать – они тоже показали неплохой футбол и добыли ничью.

Теперь в таблице чемпионата России команда Осинькина идет на восьмом месте с 30 баллами. Четыре соперника выше не имеют большого разрыва с ней – два и три очка. Но далеко не факт, что коллектив из Самары в ближайшее время сильно поднимется в турнире.

А вот у «Урала» турнирное положение в РПЛ намного хуже. С 20 очками клуб идёт на 13-й позиции в зоне вылета. У его соседей выше и ниже такое же количество баллов. Так что пока екатеринбуржцы имеют равные шансы на повышение и понижение в турнире.

В прошлом туре РПЛ команда Гончаренко тоже не проиграла довольно сильному сопернику – 0:0 со «Спартаком». Там, конечно, екатеринбуржцы закрылись в своей штрафной, принимали атаки соперника. Красно-белые просто не смогли ни разу забить. Так «Урал» прервал свою длинную серию поражений в лиге. Больших успехов команда добилась в Кубке России, где в Пути регионов сперва выбила «Родину» (2:1), а затем обыграла и более сложного соперника – 1:0 с «Локомотивом».

Я тут ожидаю равной борьбы. Обе команды проводят неровный сезон. «Урал» стоит в зоне вылета, при этом в последних матчах он добивался неплохих результатов. Но и «Крылья» сумели не уступить «Зениту» недавно. Так что фаворита тут тяжело выбрать, лучше поставлю на голы», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».