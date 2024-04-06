«Урал» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на игру 23-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Крылья Советов» в 23-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Урал» не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.95.

«23-й тур РПЛ откроется матчем в Екатеринбурге. «Урал» будет принимать самарские «Крылья Советов». Да, «Крылья» вылетели из Кубка и не играли на этой неделе, в полноценном недельном цикле готовились к этому матчу. А «Урал», воодушевлённый, мне кажется, победой над «Локомотивом», должен сейчас выбираться с низа турнирной таблицы. И все ресурсы для этого, мне кажется, у команды Виктора Гончаренко имеются.

«Крылья» пока не впечатляют, даже несмотря на непоражение в матче с «Зенитом». Вопросы по игре «Крыльев» остаются.

«Урал», играющий дома, которому позарез нужны очки, мне кажется, не проиграет. И, учитывая, что «Урал» в целом не много пропускает и хорош Помазун на последнем рубеже, мне кажется, матч будет не очень результативным.

Мой прогноз на эту встречу — «Урал» не проиграет и тотал меньше 3.5» за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».