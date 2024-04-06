«Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт»: ставка Эльвина Керимова на игру Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт».

Ставка: победа «Штутгарта» по угловым за 2.27.

«Боруссия» Дортмунд и «Штутгарт» сыграют друг с другом в 28-м туре чемпионата Германии. Не самый простой матч для прогноза, но я попробую все-таки его сделать.

«Дортмунд» и «Штутгарт» — это команды, которые идут в топ-4, то есть в зоне Лиги чемпионов. «Швабы», скорее всего, ниже четвертого места уже не опустятся. А вот «черно-желтые» себе ещё ничего не обеспечили, потому что «Лейпциг», который идёт на пятом месте, всего на три очка отстаёт от дортмундцев.

Это интереснейший матч двух команд, которые играют по-разному. «Боруссия» Дортмунд может играть агрессивно, может играть смело, прессинговать, когда ей нужно забить. То есть при счёте 0:0, например, при равном счёте, который её не устраивает, команда может наброситься на соперника, быстро создать себе преимущество, а потом играть по счёту. Именно поэтому матчи подопечных Терзича сложно прогнозировать. Команда очень любит играть так, как никто, наверное, даже не играет — так цинично.

А вот «Штутгарт» — команда, может быть, с лучшей позиционной атакой в мире сейчас, без преувеличения. Просто посмотрите матчи этого клуба, если не видели — выдающаяся игра во владение, выдающаяся игра первым номером, классные комбинации, розыгрыши. В оппозиционных атаках «Штутгарт» сейчас сильнее «Дортмунда», сильнее «Баварии» в этом сезоне, может быть, даже сильнее «Байера».

«Швабы», в отличие от «Боруссии», с одной целью играют — постоянно держать мяч. Сразу после потери они стараются его себе вернуть. «Штутгарт» стремится доминировать, играет не в немецкий футбол, хотя тренирует тут немецкий тренер Себастьян Хёнесс, больше такой испанский футбол проповедует он, с догматичным подходом владения мячом.

Поэтому «Штутгарт» вне зависимости от того, как складывается игра, как правило, держит мяч. Это может быть стерильное владение, но «швабы» используют его, как правило, ещё и с обострением, с моментами и так далее. Так что я думаю, что «Штутгарт» точно в этом матче не аутсайдер.

В первом круге «Штутгарт» обыграл соперника со счетом 2:1. Но подопечные Хёнесса по xG чуть ли не на пять голов наиграли тогда. В кубке «швабы» дортмундцев тоже обыграли 2:0. В общем, две такие уверенные победы «Штутгарт» одержал.

Но здесь я исход брать не буду, потому что дортмундцы во втором круге усовершенствовали свою игру по счёту — им просто очень сложно забить. Команда качественно научилась защищаться. Так что я возьму такую ставку «победа «Штутгарта» по угловым» за 2.27. Я думаю, что догматичный подход Хёнесса приведёт к тому, что его команда будет держать мяч и чаще будет создавать моменты. А если «Дортмунд» ещё и в какой-то момент преимущество в счете получит, то точно «Штутгарт» будет атаковать и будет зарабатывать угловые», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».