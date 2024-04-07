«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: ставка Александра Мостового на игру АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 4.70.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» встретятся в 32-м туре чемпионата Англии. Важнейшая игра для гостей – они сейчас борются за победу в турнире. И я думаю, именно «красные дьяволы» могут доставить проблем мерсисайдцам.

В прошлом туре чемпионата Англии МЮ проиграл «Челси» со счетом 3:4. Соперники устроили настоящий остросюжетный матч, в котором забирали инициативу друг у друга. По итогу, «синие» сумели додавить «Юнайтед», забив ему дважды в добавленное время. Таким образом, в таблице команда тен Хага еще сильнее отстала от «Тоттенхэма» с пятой строчки – разрыв между ними теперь насчитывает девять очков. Впрочем, и без того слабо верилось, что клуб попадет в еврокубки – уж слишком нестабильно он выступает, теряет много очков.

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«Ливерпуль» же сейчас идет первым в таблице АПЛ. «Арсенал» и «Манчестер Сити» клуб опережает на два и три очка. Конечно, сумасшедшая интрига сейчас идет в чемпионате Англии. Все ждут любых ошибок от команд из топ-3. Но недавно очки они теряли только в играх друг с другом – «Манчестер Сити» по разу сыграл вничью и с «Ливерпулем» (1:1), и с «Арсеналом» (0:0).

Тут, конечно, стоит отметить последние очные встречи двух команд. Дело в том, что в этом сезоне «Ливерпуль» дважды не смог обыграть «Юнайтед». Сперва они в первом круге АПЛ поделили очки — 0:0. Следующая их встреча проходила в рамках Кубка Англии, где МЮ умудрился и вовсе победить 4:3, лучше выступив в дополнительное время.

Я думаю, «Ман Юнайтед» – большой раздражитель для «Ливерпуля». Команда Клоппа понимает, что ей нельзя сейчас даже вничью играть, потратят они много нервов. Подопечные тен Хага уже почти ни за что не борются, но мотивация помешать «красным» стать чемпионами у них точно есть.

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