«ПСЖ» — «Барселона»: фрибет до 22 222 рублей к матчу Лиги чемпионов!

10 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Благодаря Луису Энрике футбол «ПСЖ» изменился. Проблемы и нестабильность, которые возникали при предыдущих тренерах, были искоренены бывшим тренером сборной Испании. Его доминирующая схема игры, основанная на контроле мяча, пришлась по вкусу команде.

У нападающих, в частности у Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле, стало меньше пространства и свободы действий. Зато они стали чаще принимать участие в развитии атак и взаимодействовать с партнёрами. Парижане обрели сплочённость, плюс влияние лидеров на игру увеличилось.

Мбаппе выкладывается на полную и изо всех сил старается преуспеть во всех турнирах. В том числе благодаря ему «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с большим отрывом, а также совсем недавно вышел в финал Кубка Франции, победив на предыдущей стадии «Ренн» (1:0). Автором победного мяча стал как раз Килиан.

Для «Барселоны» сезон складывается менее удачно, чем для парижан. Они разгромно проиграли матч за Суперкубок Испании «Реалу» (1:4), вылетели из Кубка страны, а также располагаются на второй строчке в турнирной таблице Примеры. Отставание от «сливочных» — восемь очков.

В какой-то момент Хави надоели нестабильность и постоянные безвольные поражения. Он заявил, что покинет команду по окончании сезона. С тех пор она делает всё для того, чтобы переубедить специалиста. На последнем отрезке сезона у каталонцев многое стало получаться.

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