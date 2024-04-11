«Ливерпуль» — «Аталанта»: получи фрибет до 22 222 рублей к матчу Лиги Европы!

11 апреля состоится матч 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта». Начало – в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

В минувшем туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Неудачный результат стоил «красным» первого места в таблице, и это расстроило Юргена Клоппа. Его подопечные совершили грубейшую ошибку в обороне, которая позволила сопернику сравнять счёт и обрести уверенность.

Тем не менее в позиционном нападении у подопечных Клоппа полный порядок: Дарвин Нуньес, Луис Диас и Мохамед Салах исправно выполняют свои обязанности. На троих в этом розыгрыше Лиги Европы они забили 12 мячей, и ещё четыре гола записал на свой счёт Коди Гакпо. Так что «Аталанте» предстоит выдержать мощное давление.

Бергамаски проиграли два последних матча и подтвердили свою нестабильность в этом сезоне. Сначала они уступили «Фиорентине» в первой полуфинальной встрече Кубка Италии (0:1), а затем «Кальяри» (1:2) в Серии А.

«Аталанта» в турнирной таблице Серии А находится на шестом месте, набрав 50 очков после 30 матчей. У бергамасков остаются хорошие шансы получить путёвку в еврокубки на следующий сезон. Вполне реально пройти и «Фиорентину» в Кубке Италии. Да и с «Ливерпулем» они ещё поборются, ведь в последнем очном матче на «Энфилде» «Аталанта» выиграла со счётом 2:0.

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