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Владимир Прокофьев назвал самый выгодный матч недели Лиги чемпионов для любителей ставок

Владимир Прокофьев назвал самый выгодный матч недели Лиги чемпионов для любителей ставок
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Руководитель отдела онлайн-маркетинга букмекерской компании Olimpbet Владимир Прокофьев рассказал о том, какой из первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов стал самым выгодным для игроков на ставках.

«Матч «Атлетико» — «Боруссия» стал самым выгодным для игроков Olimpbet: прибыль клиентов составила 33,9% от оборота. Зашли победа фаворита, тотал больше 2.5 и обе забьют», — написал Прокофьев в своём телеграм-канале.

Он также отметил, что все четыре матча главного еврокубкового турнира на этой неделе принесли игрокам прибыль.

«Арсенал» — «Бавария» — 27,2% от оборота, «Реал» vs «Ман Сити» — 26,6%, «ПСЖ» — «Барселона» — 15,9%. Клиенты переиграли букмекера по итогам каждого из матчей 1/4 Лиги чемпионов», — отметил Прокофьев.

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