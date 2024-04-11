Владимир Прокофьев назвал самый выгодный матч недели Лиги чемпионов для любителей ставок

Руководитель отдела онлайн-маркетинга букмекерской компании Olimpbet Владимир Прокофьев рассказал о том, какой из первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов стал самым выгодным для игроков на ставках.

«Матч «Атлетико» — «Боруссия» стал самым выгодным для игроков Olimpbet: прибыль клиентов составила 33,9% от оборота. Зашли победа фаворита, тотал больше 2.5 и обе забьют», — написал Прокофьев в своём телеграм-канале.

Он также отметил, что все четыре матча главного еврокубкового турнира на этой неделе принесли игрокам прибыль.

«Арсенал» — «Бавария» — 27,2% от оборота, «Реал» vs «Ман Сити» — 26,6%, «ПСЖ» — «Барселона» — 15,9%. Клиенты переиграли букмекера по итогам каждого из матчей 1/4 Лиги чемпионов», — отметил Прокофьев.