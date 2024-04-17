«Манчестер Сити» — «Реал»: фрибет до 22 222 рублей к матчу Лиги чемпионов!

17 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Статус фаворита по праву принадлежит «Манчестер Сити», но недооценивать «Реал» — это даже звучит смешно. Особенно в Лиге чемпионов! Увиденное неделю назад порадовало глаза, сердце и душу любителей футбола. Ждём не менее яркой и насыщенной игры, только теперь уже в Англии. Если повезёт, 90 минутами дело не ограничится. Болельщики клубов могут только позавидовать нейтральным зрителям. Ведь те могут позволить себе просто наслаждаться футболом!

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