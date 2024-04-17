«Бавария» — «Арсенал»: получи фрибет до 22 222 рублей к матчу Лиги чемпионов!

17 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

К первому матчу «канониры» подходили в качестве небольших фаворитов. Они разрывали АПЛ, в то время как у мюнхенцев совсем не шла игра в Бундеслиге. Тем не менее даже поддержка домашних трибун не помогла лондонцам обыграть «Баварию». Встреча ознаменовалась ничьей — 2:2.

Мюнхенцы сделали серьёзную заявку на выход в полуфинал Лиги чемпионов. На внутренней арене им ловить больше нечего. «Байер» досрочно стал чемпионом Германии. Из Кубка страны подопечные Томаса Тухеля вылетели уже давно. Они полностью сфокусированы на самом престижном евротурнире.

Есть все основания полагать, что мастерство нападающих лондонцев и мюнхенцев снова возобладает над умением команд защищаться. Вполне вероятно, вновь порадуют результативностью Гарри Кейн и Букайо Сака. Кейн сделает всё, чтобы избежать очередного сезона без трофеев. А лондонцам нужно отвечать на свежую неудачу на внутренней арене.

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