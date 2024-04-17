«Бавария» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал».

Ставка: победа «Баварии» за 2.37.

«В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов снова сойдутся «Бавария» и «Арсенал». В первой встрече, наверное, к удивлению многих, «канониры» не добыли победу — 2:2. Сейчас я тоже не думаю, что они своё смогут взять.

В этот раз эмоции у «Арсенала» точно будут другими перед игрой с «Баварией». Ведь на выходных команда Артеты, возможно, проиграла в гонке за чемпионство в АПЛ. Клуб уступил «Астон Вилле» со счётом 0:2 и позволил «Ман Сити» себя опередить. Конечно, до конца чемпионата ещё есть время. Но в истории Премьер-лиги бывали случаи, когда команды проигрывали и с меньшим отставанием от соперника.

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«Бавария» тоже будет играть с другим настроением сейчас. Хотя ничего прямо особенного в Бундеслиге не произошло. Просто «Байер» официально стал чемпионом Германии. С учётом его серии без поражений в этом сезоне, слабо верилось, что у мюнхенцев есть хоть какой-то шанс. Сама команда Тухеля теперь ведёт борьбу за финиш на втором месте — снизу её поджимает «Штутгарт».

В очной встрече неделю назад «Арсенал» лучше начал, забил на 12-й минуте. Но «Бавария» быстро отыгралась и забила второй мяч. Сравнять счёт «канониры» смогли только под конец встречи. В целом был виден опыт команды Тухеля — они не в первый раз проходили через подобный матч. «Арсенал» же был не так стабилен и даже на два гола еле наиграл.

Но сейчас всё будет по-другому. Команда Артеты понимает, что в АПЛ у неё ситуация критическая, все силы стоит бросить на оставшиеся матчи. Тяжело клубу будет успешно выступать и в лиге, и в еврокубке. А «Бавария» уже в Бундеслиге всё потеряла — она может сконцентрироваться на ЛЧ», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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