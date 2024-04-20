«Манчестер Сити» — «Челси»: получи фрибет до 22 222 рублей к матчу Кубка Англии!

20 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси». Начало игры — в 19:15 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

«Манчестер Сити» подходит к встрече в плохом эмоциональном состоянии. Он обидно уступил в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов «Реалу» 1:1 (3:4 пен.). Подопечные Хосепа Гвардиолы владели инициативой на протяжении всей встречи, но воспользоваться преимуществом и извлечь выгоду из моментов не сумели.

У «Манчестер Сити» осталось два турнира, в которых можно выиграть золотые медали. Он возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В первенстве подопечные Гвардиолы не проигрывают уже 17 встреч кряду. Ничьих только четыре, в частности как раз с «Челси» (1:1) дома.

«Челси» заметно прибавил. Он подходит к встрече с восьмиматчевой беспроигрышной серией в АПЛ. Плохо только то, что «аристократы» потеряли очки в матчах с явными аутсайдерами — «Бёрнли» (2:2) и «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

Победили подопечные Маурисио Почеттино сначала «Ньюкасл» (3:2), а затем «Манчестер Юнайтед» (4:3) и мотивированный борьбой за выживание «Эвертон» (6:0). Команде присуща нестабильность, но во встречах с командами посильнее она чаще проявляет характер и набирает очки.

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