«Манчестер Сити» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» с форой (0) за 3.80.

«Манчестер Сити» и «Челси» сойдутся в полуфинале Кубка Англии. Конечно, колоссальное давление идёт на «горожан», которые только что вылетели из Лиги чемпионов, участвуют в чемпионской гонке АПЛ, а сейчас ещё и должны за финал Кубка побороться. В этом плане «Челси» проще, конечно.

Всего пару дней назад «Ман Сити» устроил второй яркий матч с «Реалом» в Лиге чемпионов. Хотя в основное и добавленное время соперники забили всего по голу друг другу. Но футбол был очень зрелищный. Конечно, большинство времени «горожане» доминировали, под конец так и вовсе почти «поселились» в штрафной мадридцев. Но оборона «Реала», и вратарь Лунин в частности, выстояли. А в серии пенальти подопечные Гвардиолы не сумели реализовать большинство своих ударов.

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Теперь о требле «Сити» забыл. У него осталось два турнира. В АПЛ в прошлом туре «Арсенал» с «Ливерпулем» потеряли очки, так что сейчас «горожане» — главные претенденты на титул. Но на этих выходных команде Гвардиолы некогда думать про Премьер-лигу. Надо бороться за выход в финал Кубка. Тем более что там трофей, можно сказать, гарантирован. Ведь в финал выйдет победитель пары «МЮ» — «Ковентри Сити».

А вот у «Челси», конечно, такого напряжения нет. Клуб участвует только в АПЛ, где он ни на что особо не рассчитывает. Попасть в топ-5 очень тяжело будет, много что для этого должно произойти. Если бы всё зависело только от «Челси», то думаю, он бы выдал неплохие результаты. Ведь уже несколько месяцев команда Почеттино выступает очень достойно, почти не проигрывает.

Последняя неудача «пенсионеров» была в другом английском турнире — Кубке лиги. Там в финале команда проиграла «Ливерпулю». Причём ситуация была схожая. Тогда из-за большого количества травм и плотного графика «красные» выпустили на поле много резервистов. Сейчас же «Ман Сити» будет играть всего через несколько дней после тяжелейшего матча в ЛЧ. Так что тоже не стоит ждать от «горожан» всего основного состава на эту игру. Тем более что ставку подопечные Гвардиолы могут сделать уже на АПЛ.

Думаю, «Челси» помнит урок, который он получил от «Ливерпуля» в Кубке лиги. Сейчас «синие» будут готовы к бою. Тем более что в матчах с «Ман Сити» они выступают довольно неплохо», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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