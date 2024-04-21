«Пари НН» – «Динамо»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ в Нижнем Новгороде

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Динамо» в 25-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.67.

«Обе команды в чемпионате проиграли по 3 раза подряд. «Динамо» хотя бы в кубковой встрече победило. Понятно, что москвичи сильнее по составу, но тут вопрос настроя нижегородцев. Юран накачает, в этом сомнений нет. Но футболисты понимают, что вылет им вряд ли грозит, можно спокойно доезжать до конца сезона. Плюс у «Пари» очень большие проблемы в обороне. Гоцук все еще дисквалифицирован. Майга вылетел до конца сезона. Марадишвили тоже. Центральный оборонительный блок очень страдает, из-за этого «Нижний» пропустил 9 мячей за 3 матча. Хотя до этого все отмечали его действия в защите.

Уверен, что «Динамо» снова много создаст, что-то забьет. Весь вопрос в том, хватит ли этого для победы. Потому что сзади у команды Лички тоже много проблем. Но, думаю, не проиграют динамовцы, а тотал будет больше 1,5. 1:1, ну или выиграют 2:1. Все-таки атака у них мощная, Тюкавин прекрасно играет. А когда не будет рядом Гоцука, почувствует себя очень свободно», — приводит слова Титова «РБ Спорт».