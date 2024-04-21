«Сочи» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» – «Урал» в 25-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.98.

«В Сочи команда Роберта Морено после долгожданной победы над «Спартаком» дома будет принимать «Урал». «Урал» тоже одержал важную победу, очень важную победу в чемпионате, обыграв московское «Динамо». Затем на неделе «Урал» уступил в Кубке 1:3 «Ростову» и выступление в этом турнире закончил. Но сейчас важно сконцентрироваться на чемпионате, потому что ситуация для «Урала» непростая. И для «Сочи» она очень непростая.

«Сочи» очень надо побеждать, а не просто красиво, ярко играть, по-современному, нужно ещё и забивать, и выигрывать, как это было в матче со «Спартаком». И «Сочи», мне кажется, может это сделать.

Но «Урал» настолько непредсказуемая и настолько упёртая команда, что, зная Гончаренко, зная, что в таких матчах его подопечные могут создать немало неприятностей любому сопернику, откровенно в чистую победу «Сочи» не верится.

Возьму вариант «2-3 гола в матче», потому что он мне нравится. Я уже неоднократно объяснял – почему. Тут может быть и ничья 1:1, и 2:0, и 2:1. Может качнуться в любую сторону, и даже в пользу екатеринбургского «Урала». Поэтому «2-3 гола». Больше сказать нечего. За 1.98 — хороший вариант», — приводит слова Генича «РБ Спорт».