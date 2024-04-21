Бонус до 100 000 рублей к матчу РПЛ «Ростов» — «Спартак»!

21 апреля состоится матч РПЛ «Ростов» — «Спартак». Начало игры — в 20:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании БЕТСИТИ. Нужно только выполнить простые условия:

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Вряд ли команды могут рассчитывать на реальную борьбу за чемпионство. Зато они могут выиграть бронзовые медали по итогам чемпионата. Этого достаточно для мотивации. «Ростов» возобновил сезон после зимней паузы в отличном настроении. В весенней части сине-жёлтые выиграли четыре из пяти матчей в РПЛ. Одну встречу они завершили вничью – с «Сочи» (2:2).

Результаты «Спартака» выглядят нестабильными. Отставка Гильермо Абаскаля, конечно, напрашивалась, но давно. Кажется, она произошла слишком поздно. В последних пяти встречах «гладиаторы» одержали всего лишь одну победу. Они обыграли в московском дерби «Динамо» со счётом 2:1. Да и то эта победа была волевой.

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