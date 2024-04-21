«Реал» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Барселона».

Ставка: ничья за 4.00.

«Можно много говорить о том, как нервничает Хави, какие будут составы, как играет «Барселона». Можно говорить о том, какой отличный в этом сезоне «Реал» с его фартом. Тем не менее мадридцы в Лиге чемпионов прошли «Манчестер Сити». Не так-то и много в ответном матче «Реал» атаковал, но в серии пенальти Рюдигер решающий забил, Лунин был хорош. «Реал» готовится к «Баварии», но до полуфинала будет «эль класико».

Между командами аж восемь очков, и даже если «Реал» проиграет, то чемпионство он не уступит, но есть репутационная составляющая матча. В первом круге «Реал» на выезде выиграл 2:1, хотя первый тайм целиком и полностью остался за «Барселоной». Во втором тайме «Реал» круто поменял игру, а Беллингем, который тогда еще много забивал, решил исход встречи.

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«Барселона» не сумела пройти «ПСЖ», но после ответного матча одни только и разговоры о судье, который удалил и Хави, и Араухо. В любом случае мне кажется, что сейчас «Реал» сильнее. Но и «Барселона» показывала неплохой футбол и после объявления Хави о своем уходе проиграла всего раз, именно «ПСЖ».

Вроде бы надо играть от «Реала». Но это только вроде бы. Когда вот такие расклады, а «Барселона» играет на выезде, то можно попробовать взять ничью с коэффициентом 4,00. Я не вижу каких-то сильных уязвимых мест у «Барселоны», но вижу за счет чего она может добиться результата. Вроде бы у «Барселоны» были проблемы, но приехала в гости к «Атлетико» и выиграла со счетом 3:0.

Будет ли «Реал» рвать и метать — тоже сомнение, ведь есть приличный отрыв в 8 очков. Да и сил и эмоций отдали много в игре с «Манчестер Сити». Не будем забывать, что «Барселона» играла во вторник, а «Реал» — в среду, поэтому мадридцы могут быть менее свежими, но в класико такое обычно не работает», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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