«Реал» Мадрид — «Барселона»: ставка Романа Павлюченко на игру Примеры

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Барселона».

Ставка: победа «Реала» за 1.88.

«Эль класико» пройдёт в рамках очередного тура чемпионата Испании. «Реал» Мадрид примет на своём поле «Барселону». Это уже их четвёртая встреча в этом сезоне, но от этого интерес к противостоянию ни сколь не падает. Особенно учитывая, что обе команды провели тяжёлые матчи в Лиге чемпионов на неделе.

К очному противостоянию соперники будут подходить в совершенно разном эмоциональном состоянии после Лиги чемпионов. Они принимали участие в четвертьфинале. «Барселона» вылетела из турнира, проиграв разгромно «ПСЖ» в ответном матче — 1:4. Конечно, там всю игру «разрушило» раннее удаление Араухо. Впрочем, каталонцы ещё долго держались, пропустив большинство голов только под конец.

«Реал» же был близок к неудаче с «Манчестер Сити». В их первом матче счёт был ничейным — 3:3. В ответном противостоянии в основное и добавленное время они тоже не определили победителя — 1:1. Стоит отметить, что команда Гвардиолы была намного ближе к успеху, доминировала на поле большее количество времени. «Реал» же отбивался и рассчитывал на контратаки. Так они и доиграли до серии пенальти, в которой Лунин помог своей команде победить.

Если же рассматривать Ла Лигу, то там команды являются лучшими на данный момент — они идут на сериях без проигрышей и занимают первое и второе места. Хотя особой интриги в турнире нет. «Реал» лидирует с отрывом от «Барсы» в восемь очков. В этом сезоне мадридцы действительно выступают лучше — не думаю, что они упустят первое место к финишу турнира.

В этой паре я верю в успех «Реала». Особого преимущества в форме ни у кого нет — оба клуба играли в ЛЧ на неделе. Главная разница в настрое — «Реал» прошёл «Ман Сити», а «Барса» вылетела от «ПСЖ», хотя после первой игры рассчитывала на успех», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».