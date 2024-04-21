«Фулхэм» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.84.

«Фулхэм» встретится с «Ливерпулем». Тяжелая игра ждет тут гостей. «Дачники» на своем поле легких матчей не проводят. К тому же, в плохом эмоциональном состоянии будут пребывать «красные» после вылета из Лиги Европы.

Всего несколько дней назад «Ливерпуль» провел ответный матч четвертьфинала Лиги Европы с «Аталантой». В первом их противостоянии бергамаски разгромили «красных» со счетом 3:0. И через неделю чуда не произошло. Подопечные Клоппа забили всего лишь один мяч, которого, конечно, не хватило для прохода в полуфинал ЛЕ.

Помимо этой неудачи, мерсисайдцы еще и уступили в прошлом туре АПЛ. Клуб проиграл не самому сильному сопернику — 0:1 с «Кристал Пэлас». В итоге, в таблице «Ливерпуль» сейчас идет третьим. Все еще чемпионская гонка в разгаре. «Арсенал» со второй строчки имеет столько же очков, а «Ман Сити» опережает их обоих только на два балла. Правда, оба соперника мерсисайдцев тоже вылетели из еврокубков. Так что все три команды теперь будут биться за лидерство с удвоенной силой.

«Фулхэм» же особых надежд на что-то в этом сезоне уже не питает. Команда с 42 баллами располагается на 12 строчке. Пара побед отделяют ее от того, чтобы попасть в топ-10. Но к зоне вылета «дачники» уже точно не опустятся. В последнее время клуб выступает неважно, теряет много очков, даже шел на серии без викторий, которая прервалась в прошлом туре — 2:0 с «Вест Хэмом».

Я все-таки тут верю в «Ливерпуль». «Фулхэм» особой мотивации не имеет, да и каких-то особых результатов он в последнее время не добивался. А вот «красные» пусть и вылетели из Лиги Европы, но в АПЛ еще шансы они имеют. Уровень команды остается очень высоким», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».