Игроки БЕТСИТИ считают «Бостон» и «Майами» фаворитами плей-офф НБА

В НБА завершился регулярный чемпионат, в выходные стартовал плей-офф сезона-2023/2024. Любимой командой у игроков БЕТСИТИ перед матчами на вылет стал «Лос-Анджелес Лейкерс». Больше 5% от оборота ставок пришлось именно на «озёрников». На втором месте расположился «Голден Стэйт» (4,94%), на третьем с минимальным отставанием – «Лос-Анджелес Клипперс» (4,92%).

Фаворитами в борьбе за чемпионство игроки БЕТСИТИ считают совсем другие команды. Больше всего они верят в победу «Бостон Селтикс». На чемпионство «кельтов» приходится 68% от оборота ставок! Вторая команда в рейтинге клиентов – «Майами Хит». Оборот ставок на клуб из штата Флорида – 17%. На третьем месте – «Оклахома-Сити». Но на чемпионство приходится лишь 2.7% ставок.

Фото: БК Бетсити

Прогнозы игроков совпадают с мнением аналитиков БЕТСИТИ. В чемпионской линии «Бостон Селтикс» – фаворит с коэффициентом 2.20. На втором месте – «Денвер Наггетс» (коэффициент 3.80), на третьем – «Оклахома-Сити» (коэффициент 12.00).

Наибольший выигрыш клиенту БЕТСИТИ принес «Голден Стэйт». Команда из Сан-Франциско под конец декабря встречалась с «Бостон Селтикс». Игрок БЕТСИТИ рискнул и поставил на победу «Голден-Стэйт» в сумме 1 449 000 рублей со средним коэффициентом 3.05. Команда Стефа Карри не подвела, взяла верх над «кельтами» и принесла клиенту БЕТСИТИ 4 419 450 рублей. Победа стала отличным подарком игроку перед Новым годом!

НБА при этом занимает 20% ставок на баскетбол в БЕТСИТИ. Остальные 80% распределяются на баскетбольные турниры по всему миру.

Как и в прошлом году, игроки БЕТСИТИ в контексте НБА больше всего предпочитали ставки на четверти – 36%. На втором месте по популярности тоталы. На этот рынок пришёлся 31% ставок. Ставки на основные исходы заняли третью позицию – 19%.

«Мы фиксировали ощутимый прирост оборота ставок на регулярный чемпионат НБА по сравнению с прошлыми сезонами, но порядок интересов игроков не менялся. По-прежнему в прематче самые популярные ставки на победителя, фору и тотал. В росписи матчей активно ставили на четверть и половину, популярны комбинированные ставки победитель+тотал матча. В этом сезоне игроки активно ставили на Матч всех звёзд и конкурсы по броскам, которые сопутствовали этому событию», – прокомментировал старший аналитик отдела трейдинга БЕТСИТИ Владимир Сидоров.

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