Игроки БЕТСИТИ ставят на победу «Рейнджерс» в Кубке Стэнли

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Букмекерская компания БЕТСИТИ подвела итоги регулярного чемпионата НХЛ перед плей-офф, который стартовал на выходных, а также рассказала о предпочтениях игроков на победу в Кубке Стэнли сезона-2023/2024.

Лидером по обороту ставок в БЕТСИТИ стал «Вегас», который немного опередил «Лос-Анджелес Кингз». На команду Ивана Барбашёва пришлись 4,69% ставок игроков, на «королей» – 4,6%. В топ-3 также попал «Сан-Хосе Шаркс». На «акул» пришлись 4,2% ставок.

Игроки БЕТСИТИ вывели «Нью-Йорк Рейнджерс» в лидеры по обороту ставок на победу в Кубке Стэнли. На этот исход пришлись 18% от всех ставок. На втором месте «Флорида Пантерз» (13%), на третьем – «Даллас Старз» (12%).

Фото: БК Бетсити

Мнение аналитиков БЕТСИТИ совпадает с игроками. Коэффициент на победу «Нью-Йорк Рейнджерс» – 5.90. Они уверенно лидируют в чемпионской гонке. На втором месте идёт «Каролина» – 6.60. «Даллас» замыкает тройку лидеров с кэфом 9.00.

Наибольший выигрыш пришёлся на матч «Вегас» – «Каролина», который состоялся 18 февраля. Клиент БЕТСИТИ суммарно поставил 3 383 585 рублей на победу «Каролины» с учётом овертайма и буллитов с коэффициентом 2.19 и не прогадал. «Каролина» нанесла «Вегасу» гостевое поражение со счётом 3:1, а клиент БЕТСИТИ получил 7 410 051 рубль.

Также аналитики БЕТСИТИ сравнили долю ставок на НХЛ и КХЛ. Большая часть приходится на КХЛ – почти 61% против 39%.

Большинство ставок приходится на тоталы. Это любимые варианты для ставок игроков БЕТСИТИ. На них приходится 41% ставок. На втором месте ставки на периоды – больше 23%. Традиционные ставки на основные исходы занимают только третье место – 16%.

Фото: БК Бетсити

«Оборот как на прематч, так и на онлайн вырос в этом сезоне по сравнению с прошлыми годами. По-прежнему были популярны у игроков ставки на основные исходы, интерес растёт к эксклюзивным ставам по примеру – забьёт ли вратарь гол. Многие следят за каждой новой шайбой Александра Овечкина, поэтому ставки на матчи «Вашингтон Кэпиталз» и, в частности, на спецставки пользуются большой популярностью.

В этом сезоне Никита Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» в упорной конкуренции с Коннором Макдэвидом и Натаном Маккинноном. Поэтому ставки на «Тампа-Бэй Лайтнинг» тоже вызывали у игроков повышенный интерес.

Ещё одной командой, которую можно выделить, стала «Каролина Харрикейнз». В составе выступают сразу несколько россиян – Пётр Кочетков, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников и Евгений Кузнецов. Это вызывает дополнительный интерес со стороны игроков. Плюс «Каролина» редко подводила в этом сезоне, выиграв 52 матча из 88», – прокомментировал старший аналитик отдела трейдинга БЕТСИТИ Владимир Сидоров.

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