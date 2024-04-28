Бонус до 100 000 рублей к матчу РПЛ «Динамо» — «Зенит»!

28 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит». Начало игры — в 19:15 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании БЕТСИТИ. Нужно только выполнить простые условия:

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Если подопечные Марцела Лички обыграют «Зенит» в грядущем матче, расклад в турнирной таблице первенства может измениться. Москвичи сократят отставание от петербуржцев до трёх очков, а у «Краснодара» появится возможность вернуться на первое место, победив «Крылья Советов».

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