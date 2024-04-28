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«Боруссия» М — «Унион»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

«Боруссия» М — «Унион»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах — «Унион».

Ставка: победа «Гладбаха» по угловым в первом тайме за 1.82.

«Черно-бело-зелёные» в прошлом туре в очень драматичном матче уступили «Хоффенхайму» в гостях — 3:4. «Гладбах» уже каких-то турнирных задач не имеет. Да, команда в еврокубки вряд ли попадёт. Ну и не вылетит тоже. Для клуба это провальный сезон. В общем, второй год подряд уже с хорошим составом «Боруссия» разочаровывает, она бывает очень разной, периодически выдаёт сухие матчи, закрытые, но часто это и концерты.

«Гладбах» много забивает, много пропускает, как в игре с «Хоффенхаймом». Много она забивает со стандартов, больше всех с угловых забил клуб, но также много со стандартов пропускает. Такое странное впечатление оставляет своей игрой «Гладбах». Точно у Херардо Сеоане не получилось в команде, как и у его предшественника — Фарке.

«Унион» в прошлом туре неожиданно крупно проиграл дома «Баварии» — 1:5. Берлинцы вообще-то умеют хорошо оппозиционно защищаться. Но вот с мюнхенцами было у них всё очень плохо. Давно «Унион» в защите так слабо не выглядел. У него есть мотивация — клуб не обеспечил себе ещё сохранение прописки в Бундеслиге из-за плохих результатов в последнее время. Поэтому «Униону» очки очень нужны. Команда, естественно, не хочет вылетать.

Германия - Бундеслига . 31-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Не начался
Унион
Берлин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Все оставшиеся матчи для клуба имеют высокий уровень стресса, пока, по крайней мере, он себе ещё не гарантировал безопасное окончание сезона. Я думаю, «Унион» прежде всего постарается сыграть надёжно в защите. Именно так, как правило, команда Белицы играет. И в гостях особенно.

Я думаю, что «Гладбах», наоборот, дома сыграет с позиции силы — он постарается начать активно и провести хорошо первые минуты. И я думаю, что в первом тайме «Боруссия», скорее, будет больше с мячом атаковать. А «Унион» будет больше защищаться. Отсюда мой прогноз — победа «Гладбаха» по угловым в первом тайме с коэффициентом 1.82», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».

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