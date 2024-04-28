«Боруссия» М — «Унион»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах — «Унион».

Ставка: победа «Гладбаха» по угловым в первом тайме за 1.82.

«Черно-бело-зелёные» в прошлом туре в очень драматичном матче уступили «Хоффенхайму» в гостях — 3:4. «Гладбах» уже каких-то турнирных задач не имеет. Да, команда в еврокубки вряд ли попадёт. Ну и не вылетит тоже. Для клуба это провальный сезон. В общем, второй год подряд уже с хорошим составом «Боруссия» разочаровывает, она бывает очень разной, периодически выдаёт сухие матчи, закрытые, но часто это и концерты.

«Гладбах» много забивает, много пропускает, как в игре с «Хоффенхаймом». Много она забивает со стандартов, больше всех с угловых забил клуб, но также много со стандартов пропускает. Такое странное впечатление оставляет своей игрой «Гладбах». Точно у Херардо Сеоане не получилось в команде, как и у его предшественника — Фарке.

«Унион» в прошлом туре неожиданно крупно проиграл дома «Баварии» — 1:5. Берлинцы вообще-то умеют хорошо оппозиционно защищаться. Но вот с мюнхенцами было у них всё очень плохо. Давно «Унион» в защите так слабо не выглядел. У него есть мотивация — клуб не обеспечил себе ещё сохранение прописки в Бундеслиге из-за плохих результатов в последнее время. Поэтому «Униону» очки очень нужны. Команда, естественно, не хочет вылетать.

Все оставшиеся матчи для клуба имеют высокий уровень стресса, пока, по крайней мере, он себе ещё не гарантировал безопасное окончание сезона. Я думаю, «Унион» прежде всего постарается сыграть надёжно в защите. Именно так, как правило, команда Белицы играет. И в гостях особенно.

Я думаю, что «Гладбах», наоборот, дома сыграет с позиции силы — он постарается начать активно и провести хорошо первые минуты. И я думаю, что в первом тайме «Боруссия», скорее, будет больше с мячом атаковать. А «Унион» будет больше защищаться. Отсюда мой прогноз — победа «Гладбаха» по угловым в первом тайме с коэффициентом 1.82», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».